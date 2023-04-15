Киев, 15 апреля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Американские инвестиции послужат стартом для восстановления украинской экономики, для чего разрабатывается аналог «плана Маршалла». Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита в Вашингтон.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Денис Шмыгаль

«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршалла» для Украины, о трансформации экономики», — сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, прямые иностранные инвестиции, особенно из США, заложат основу для трансформации украинской экономики.

Он добавил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином увеличение военной помощи для наступления ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад может отказаться от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву. По его словам, речь может пойти и о полном прекращении военных поставок. В этом случае Украине выстоять будет невозможно, отметил он.