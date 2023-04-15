Лондон, 15 апреля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» проиграл клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 1:2.

IMAGO/Jane Stokes/Global Look Press Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион» Хулио Энсисо и Джереми Сармиенто

Счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Конор Галлахер на 13-й минуте. Однако затем «Брайтон» смог сравнять счёт и вырвать победу благодаря голам форвардов Дэнни Уэлбека на 42-й минуте и Хулио Энсисо на 69-й.

В настоящее время «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идёт на седьмом месте с 49 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.