Хартум, 15 апреля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Батальон Вооружённых сил Египта на суданской военной авиабазе Мероэ сдался Силам быстрого реагирования (СБР) Судана.

Chinese medical expert team to S/XinHua/Global Look Press Хартум

«Силам быстрого реагирования в Мероэ сдался батальон египетской армии», — говорится в сообщении СБР в социальной сети.

Текст сопровождается видео, на котором десятки мужчин в военной форме ВС Египта сидят на асфальте в окружении стоящих над ними бойцов Сил быстрого реагирования.

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По данным РИА Новости, египтяне находятся на военной авиабазе в Судане на основании соглашений между военными двух стран о проведении совместных тренировок и учений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.