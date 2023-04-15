Мюнхен, Германия, , 19:01 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 1:1.

Бенжамен Павар © Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник «Баварии» Бенжамен Павар. А на 71-й нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте.

В настоящее время «Бавария» с 59 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» идёт на 13-м месте с 29 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта главным тренером «Баварии» стал 49-летний Томас Тухель. До этого клуб досрочно расторг контракт с предыдущим наставником команды 35-летним Юлианом Нагельсманном.