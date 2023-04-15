Тель-Авив, Израиль, , 19:51 — REGNUM В Россию доставят Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня. Самолёт с огнём уже вылетел из аэропорта Израиля Бен-Гурион в Москву, сообщило РИА Новости.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме © Иван Батырев/ТАСС

Огонь раздал в храме Гроба Господня патриарх Иерусалимский Феофил III, его доставят в разные страны мира. Благодатный огонь в том числе передан делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) для отправки в Россию.

Согласно свидетельствам, Святой Свет снисходит накануне праздника Воскресения Христова, который в этом году православные отметят 16 апреля. Снисхождению Благодатного огня предшествовали длительные молитвы тысяч верующих, собравшихся возле мраморной часовни Кувуклии, под которой находится пещера с гробом Иисуса Христа.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 15 на 16 апреля проведёт пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Перед этим он в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения. Трансляцию обращения будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас».