Футболисты ЦСКА победили «Урал» и вышли на третье место в таблице РПЛ

Екатеринбург, , 18:49 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 апреля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 59-й минуте форвард «армейцев» Фёдор Чалов реализовал пенальти.

«Урал» смог отыграть один мяч на 66-й минуте. Отличился полузащитники Рай Влут с пенальти.

В настоящее время ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 44 очка после 23 матчей. «Урал» идёт на десятом месте с 25 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля «Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.