Анкара, 15 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Администрация пятизвёздочного отеля Gloria Serinity в Турции пытается урегулировать конфликт между жительницей России и гражданином Германии. На женщину напали, требуя, чтобы она не посещала хаммам, сообщил 15 апреля Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам россиянки, мужчина сказал ей, что пользоваться хаммамом могут только жительницы Турции. Немец сначала пытался прогнать женщину, а затем ударил её и облил кипятком. Уточняется, что негатив у него вызвало сообщение россиянки, что она приехала из РФ. По данным канала, гражданин ФРГ напал на посетительницу с металлическим ковшом, выкрикивая оскорбления в адрес русских.

От вмешательства полиции женщина отказалась, в турфирме её попросили стерпеть произошедшее, так как в скором времени её обидчик должен уехать. Администрация отеля предложила женщине бесплатный массаж в качестве компенсации морального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Чехии расследует дело об оправдании геноцида после того, как двое мужчин пришли на митинг в Праге с российскими символами. На их одежде были нашивки «Z» и георгиевские ленты, а в руках — российский флаг. Мужчин заметили на митинге, посвящённом борьбе с бедностью. Людей назвали провокаторами, их фото распространили в социальных сетях.