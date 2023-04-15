Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 апреля в Сочи и завершилась со счётом 2:0.

Виталий Тимкив/РИА Новости Игроки ФК «Краснодар» Жоау Батчи и Никита Кривцов

В составе «Краснодара» голы забили полузащитники Жоау Батчи на 40-й минуте и Никита Кривцов на 48-й.

Это первый матч «Сочи» под руководством Дмитрия Хохлова, который является исполняющим обязанности главного тренера после отставки Курбана Бердыева.

В настоящее время «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 38 очков после 23 матчей. «Сочи» идёт на девятом месте с 31 очком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.