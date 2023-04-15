Тегеран, 15 апреля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Утечка секретных документов Пентагона была допущена преднамеренно, чтобы намекнуть властям Украины на бесперспективность продолжения ведения боевых действий против России, отметили в своей публикации 15 апреля обозреватели иранского издания Akharin khabar.

«Это можно трактовать как косвенное указание Киеву, что он не готов не только к контрнаступлению, но и к любым активным боевым действиям, которые принесли бы позитивный результат», — полагают обозреватели издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Властям Украины следовало бы пойти на мирные переговоры, пока они ещё возможны, добавили авторы.

В Пентагоне после задержания предполагаемого виновного в попадании секретных документов в соцсети заявили, что утечка, вероятно, была непреднамеренной. Президент США Джозеф Байден призвал усилить работу и не допускать повторения подобных утечек.

В свою очередь член представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин в своём обращении к министру обороны США Ллойду Остину заявила, что, судя по данным утекших материалов, Байден отправляет американских военных на Украину с риском разжечь конфликт и напрямую столкнуть Вашингтон с Москвой. Присутствие Вооружённых сил США на Украине никогда не одобрялось Конгрессом, напомнила Тейлор.