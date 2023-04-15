Киев, 15 апреля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 438 физических лиц и 254 компаний. В чёрный список попали известные российские спортсмены, белорусский министр, дочь главы Минобороны РФ Ксения Шойгу, следует из указов Зеленского, опубликованных 15 апреля.

Валерий Матыцин/ТАСС Колючая проволока на российско-украинской границе

Один из указов вводит ограничения сроком на десять лет в отношении 254 юридических лиц и 351 физического лица. В список попали компании «Яндекс», «Рамблер», «ВК», «Газпромнефть — цифровые решения», «Газпром автоматизация», производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк», группа компаний «Иннотех», фирма «1С» и компания в сфере онлайн-образования Skillbox.

Одна из организаций, попавших под санкции, зарегистрирована в Одессе и одна — в Казахстане. Остальные предприятия — российские.

Попавшие под санкции физические лица — руководители компаний IT-сферы, производители компьютерного оборудования, разработчики программного обеспечения и резиденты Сколково.

Вторым указом Зеленский запретил 87 деятелям спорта из России и Белоруссии въезд на украинскую территорию сроком на 50 лет. В их числе президент Федерации триатлона РФ Ксения Шойгу, президент Федерации всестилевого карате России Рамиль Габбасов, фигурист Илья Авербух, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, гимнастки Светлана Хоркина и Мария Пасека и другие атлеты.

Ограничения также включают аннулирование официальных визитов и запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении фигурантов списка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний. В чёрный список попали руководители 13 российских регионов, министр по делам ГО и ЧС Александр Куренков, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.