Монсон о выходе США из Международной ассоциации бокса: Америка использует спорт как оружие

Москва, , 18:16 — REGNUM Возможный выход США и Британии из Международной ассоциации бокса (IBA) говорит о том, что Америка использует спорт как оружие и пытается контролировать самоопределение остального мира. Об этом 15 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» бывший боец ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон © Дмитрий Рогулин/ТАСС

В марте IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире. После этого появилась информация, что США и Британия могут выйти из IBA и создать новую организацию под названием World Boxing.

«Политика не имеет отношения к спорту. Но Америка использует спорт как оружие, точно так же как она использует санкции, вторжения и спонсируемые ЦРУ перевороты в зарубежных странах для дальнейшего расширения американской гегемонии», — сказал Монсон.

Он отметил, что возможный выход из IBA — просто ещё один пример того, как Америка пытается контролировать самоопределение всего остального мира.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что если США и Британия выйдут из IBA, то это может создать раскол в мировом боксе.