Москва, 15 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Российский фигурист, чемпион мира Илья Авербух назвал российских спортсменов, в отношении которых президент Украины Владимир Зеленский накануне ввёл санкции, уважаемой компанией. Об этом он заявил 15 апреля изданию «Спорт-Экспресс», комментируя своё попадание в санкционный список.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Илья Авербух

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — сказал спортсмен.

Авербух также поделился впечатлениями от своего последнего посещения Киева в 2013 году. Город запомнился ему вакханалией во время Майдана и тёплым приёмом публики. Ледовый дворец был переполнен, несмотря на то, что станции метро рядом с ним были перекрыты из-за беспорядков.

«Но это не отпугнуло зрителей, они шли на наше шоу, 10 тысяч было. И у меня в памяти останется тот теплый приём, который оказала нам киевская публика. Это мои последние воспоминания об Украине, они будут всегда со мной», — сказал Авербух.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Зеленский ввёл новые санкции в отношении граждан России и Белоруссии. В списке в том числе находятся фамилии более чем 80 российских спортсменов. В том числе под ограничения попали Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук и белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.