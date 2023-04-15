Олимпийский чемпион по хоккею заявил, что рад санкциям Украины против него
Москва, 15 апреля 2023, 18:01 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что рад тому, что его снесли санкционные списки Украины. Об этом 15 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».
«Я этому только рад! Вообще, не понимаю, почему я мог попасть в этот список. Значит, я себя хорошо веду. Я за свою страну и своего президента до конца!» — сказал Кожевников.
Он добавил, что и не собирался ехать на Украину.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против более чем 80 российских спортсменов, среди которых оказался и Кожевников. Там в список попали продюсер и хореограф в фигурном катании Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев.