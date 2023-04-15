Курские власти опровергли данные об отравлении воспитанников детского приюта жидкостью для вейпов

Курск, , 18:04 — REGNUM Курские власти опровергли сообщения о массовом отравлении воспитанников Охочевского детского приюта. Соответствующее опровержение было опубликовано в Telegram-канале «Курская область».

Здание администрации Курской области © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация, что воспитанники детского приюта в Охочевске отравились жидкостью для вейпов.

Сообщалось, что дети стали часто обращаться в медпункт с жалобами на головные боли, рвоту и потемнение в глазах. При этом у одного ребёнка нашли жидкость для вейпа, других замечали «парящими» на улице.

РИА Новости сообщало, что прокуратура проводит проверку по данному факту.

«В ходе проверки правоохранительными органами фактов, подтверждающих информацию о возможном отравлении детей жидкостью для вейпов, не выявлено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предметно обсудить вопрос запрета продажи вейпов, прежде всего, несовершеннолетним, а в феврале глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство выступает за более жесткое законодательство в отношении вейпов.