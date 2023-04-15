Хартум, , 17:55 — REGNUM Принадлежащий Организации объединённых наций самолёт был уничтожен в аэропорту Хартума в ходе столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования, передаёт 15 апреля Al Arabiya.

«Самолёт полностью уничтожен», — заявил журналист телеканала. Ранее сообщалось, что в ходе боёв в аэропорту Хартума повреждения получили два самолёта.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновения между армией и спецназом Судана начались утром 15 апреля. Представители Сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства). Командование армии эту информацию опровергли и в свою очередь сообщило о нанесении авиаударов по штабу спецназа.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома. К настоящему моменту граждан России среди пострадавших нет, отметили дипломаты.