В торговые центры Львова поступили сообщения о минировании
Львов, Украина, 15 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В торговые центры Львова массово поступают сообщения о минировании, сообщает 15 апреля издание «Страна».
Иван Шилов ИА REGNUM
Львов
«Началось с «Форума» и быстро перекинулось на многие другие. Из всех торговых центров, которые попали в этот список, срочно эвакуируются люди», — сказано в сообщении.
Информацию о поступлении сообщений о минировании и об эвакуации подтверждают и местные Telegram-каналы.
4 апреля в экстренные службы поступили сообщения о минировании трёх школ в Минусинске Красноярского края. После проведённой проверки в полиции заявили, что сведения оказались ложными.