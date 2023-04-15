Львов, Украина, 15 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В торговые центры Львова массово поступают сообщения о минировании, сообщает 15 апреля издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«Началось с «Форума» и быстро перекинулось на многие другие. Из всех торговых центров, которые попали в этот список, срочно эвакуируются люди», — сказано в сообщении.

Информацию о поступлении сообщений о минировании и об эвакуации подтверждают и местные Telegram-каналы.

4 апреля в экстренные службы поступили сообщения о минировании трёх школ в Минусинске Красноярского края. После проведённой проверки в полиции заявили, что сведения оказались ложными.