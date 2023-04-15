Иерусалим, , 17:41 — REGNUM В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи.

Храм Гроба Господня. Иерусалим James Emery

Во время молитвы в храме находились около 2 тыс. человек. Патриарх Иерусалимский Феофил III начал раздавать верующим огонь, который позднее будет доставлен в разные страны мира.

В Россию огонь привезут в ночь на 16 апреля. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного получила частицу огня и направилась в аэропорт Тель-Авива.

В Москве патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведёт пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. На службе будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Он отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий. Также он освятил куличи, пасхи и крашеные яйца, которые отвезут бойцам, находящим в зоне специальной военной операции.