В Пекине считают, что США хотят использовать ситуацию с КНДР против Китая

Пекин, , 17:39 — REGNUM США рассчитывают воспользоваться ситуацией на Корейском полуострове таким образом, чтобы сдержать Китай. Об этом специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил в интервью, фрагмент которого приводит 15 апреля издание The Korea Times.

Северная Корея Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, объединение союзников и укрепление альянса с Южной Кореей и Японией — это часть Индо-Тихоокеанской стратегии Соединённых Штатов. При этом внимание людей сосредоточено на ядерных пусках и испытаниях КНДР, однако проводятся они из-за отсутствия механизма и структуры безопасности.

«Мы обеспокоены намерением США использовать проблемы Корейского полуострова в качестве инструмента для сдерживания Китая», — сказал Лю Сяомин.

Европейские лидеры, уверен китайский чиновник, должны убедить США в необходимости «решить проблемы безопасности» КНДР.

Испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» состоялся 13 апреля в КНДР. Стартом лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, заместители министров обороны Японии, Южной Кореи и США договорились о регулярном проведении учений по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия растущим угрозам со стороны КНДР.