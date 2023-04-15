Москва, 15 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Перед литургией, которую патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет проводить в храме Христа Спасителя, он обратится к верующим на российских телеканалах. Его слова будут транслироваться в прямом эфире, сообщили 15 апреля в пресс-службе патриарха.

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Перед началом богослужения предстоятель Русской православной церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения», — говорится в сообщении.

Трансляцию обращения будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Спас». В храме Христа Спасителя в ночь с 15 на 16 апреля патриарх Кирилл проведёт пасхальную заутреню и божественную литургию, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца, которые повезут в зону спецоперации и раненым, которые находятся в военных госпиталях. Он также призвал к молитве о прочном мире для братских народов. В праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий, отметил патриарх Кирилл.