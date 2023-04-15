Василий Егоров, 15 апреля 2023, 18:31 — REGNUM На этой неделе исполняется 25 лет знаменитым Белфастским соглашениям (Good friday agreement), которые должны были положить конец кровавому конфликту между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Спустя четверть века можно наконец признать, что результат соглашений получился неоднозначным.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Настолько неоднозначным, что нынешний президент США вынужден лично прилетать в Белфаст и убеждать лидеров североирландских партий, что нужно вновь запустить работу местного парламента, парализованную из-за партийных разногласий.

Как так получилось, что мирный договор так до конца и не смог решить всех проблем неспокойного региона Соединенного Королевства?

Главная проблема Белфастских соглашений состоит в том, что обсуждали и принимали их еще те люди, которые успели застать мирную Северную Ирландию конца 1950-х и начала 1960-х годов. Отсюда и попытки вернуть сложившийся к тому моменту статус-кво. Новое же поколение североирландских политиков не видело ничего кроме противостояния двух непримиримых лагерей.

Другая проблема состоит в том, что за минувшие четверть века в Северной Ирландии произошла собственная партийная революция.

Вместо умеренных протестантской Ольстерской юнионистской партии (UUP) и Социал-демократической и католической лейбористской партии (SDLP) на сцену вышли более непримиримые политические силы: и Демократическая юнионистская партия (DUP) и Шинн Фейн (Sinn Fein). Они гораздо понятнее современному избирателю и не слишком оглядываются на старое соглашение.

Предвыборный плакат партии Шинн Фейн
Предвыборный плакат партии Шинн Фейн
© Larissa Schwedes/dpa/Global Look Press

Фактически, за минувшие годы обе стороны пришли к выводу, что документ либо следует максимально модифицировать или вовсе отказаться от соглашения.

Ирландские католики-националисты убеждены, что Лондон должен был предоставить им за эти 25 лет возможность провести референдум об объединении с Дублином. К тому же католики уверены, Лондон нельзя считать нейтральным арбитром.

Не меньшее разочарование наблюдается и среди протестантов-юнионистов (т. е. сторонников единства с Великобританией — прим. ред.).

Они твердо уверены, что Лондон решил продать их, пожертвовав интересами протестантов ради соглашения с Брюсселем о выходе из Европейского союза. Некоторые вспоминают, как последние годы Лондон преследовал солдат, которые были отправлены в регион для жесткого подавления беспорядков в 1970-х. Другие чувствуют, что нынешнее консервативное правительство готово отойти от принципа единого и неделимого Соединённого Королевства.

Слабость нынешнего соглашения демонстрирует и развернувшееся противостояние вокруг работы североирландской ассамблеи.

Главная протестантская политическая сила Демократическая юнионистская партия (DUP) просто заблокировала работу местного парламента. Всему виной последние выборы, где больше всего мандатов получили католики-националисты из Шинн Фейн. Победитель должен был заполучить и портфель первого министра, но тут уже воспротивились протестанты, которые не хотят таких исторических прецедентов и просто заблокировали работу ассамблеи.

Согласно мирному соглашению, для формирования правительства нужна поддержка и протестантов, и католиков. А протестанты просто отказываются получать свои посты и своим бойкотом парализуют работу ассамблеи. К тому же, у католиков из Шинн Фейн есть большинство мест, но это далеко от абсолютного парламентского большинства.

Здание Ассамблеи Северной Ирландии
Здание Ассамблеи Северной Ирландии
© Britain on View/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Визит Байдена не способен решить такой длительный кризис.

К тому же не секрет, что американский президент не скрывает своих католических и ирландских корней. Вряд ли такая комбинация понравится тем же протестантам в регионе.

К тому же слишком многие помнят благожелательное отношение демократической партии к ирландцам-католикам. Тот же Клинтон без всяких проблем раздавал визы для политиков, которых связывали с ИРА. Даже несмотря на критику из Лондона.

Байден улетит, а Лондону придется снова разруливать североирландский тупик.

При этом стоит понимать, что радикальные силы в регионе тоже не сидят сложа руки. Регулярно о себе напоминает новая ИРА, которая устраивает громкие нападения и покушения. Юнионисты тоже помнят куда спрятали закопанное оружие.

Таким образом, кризис в Северной Ирландии может напомнить о себе в любой момент.