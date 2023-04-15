Вильярреаль, Испания, 15 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. «Вальядолид» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Вальядолида» голы забили полузащитник Селим Амалла на второй минуте и защитник Джавад Эль-Ямик на 34-й. У «Вильярреала» отличился хавбек Этьен Капу на 74-й минуте.

В настоящее время «Вальядолид» с 32 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» идёт на пятом месте с 47 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 6:0.