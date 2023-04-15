Горно-Алтайск, , 17:24 — REGNUM Четыре рейса из Москвы в Горно-Алтайск и обратно были задержаны 15 апреля из-за непогоды в Республике Алтай, вылета в аэропорту Горно-Алтайска ожидают 282 человека, в том числе 29 детей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«В аэропорту Горно-Алтайска в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из города Москвы и в обратном направлении с максимальной продолжительностью более суток», — сообщили в ведомстве.

В аэропорту организован выездной приём и надзор по защите прав пассажиров, отметили в прокуратуре.

Ранее в Республике Алтай было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили о вероятности дождя, мокрого снега, гололедицы, метели и порывов ветра до 20 м/c.

В марте 2023 года в прокуратуре сообщали о задержке нескольких рейсов в аэропорту Норильска по погодным условиям. Предполагалось, что задержка может продлиться до нескольких суток.