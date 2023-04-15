Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед ДНР» главе Минздрава РФ Мурашко

Москва, , 17:22 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Денис Пушилин награждает Михаила Мурашко Кадр из видео. Telegram-канал Дениса Пушилина

«Особая честь для меня вручить знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко», — написал Пушилин в своём Telegram-канале, отметив, что это самоё малое, что может сделать регион в качестве благодарности за оказанную помощь.

Сообщается, что награда была передана Мурашко в ходе церемония вручения ведомственных наград Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, народному артисту России Григорию Лепсу и депутату Госдумы (Единая Россия) Артуру Таймазову.

Он отметил, что для пациентов Республиканского травматологического центра концерт Лепса стал целительным. Он прошёл в рамках визита в медучреждение омбудсмена Марии Львовой-Беловой и депутата Госдумы Артура Таймазова, которые навестили раненых военнослужащих и детей, которые лечатся в этой больнице.