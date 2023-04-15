Москва, 15 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Кадр из видео. Telegram-канал Дениса Пушилина Денис Пушилин награждает Михаила Мурашко

«Особая честь для меня вручить знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко», — написал Пушилин в своём Telegram-канале, отметив, что это самоё малое, что может сделать регион в качестве благодарности за оказанную помощь.

Сообщается, что награда была передана Мурашко в ходе церемония вручения ведомственных наград Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, народному артисту России Григорию Лепсу и депутату Госдумы (Единая Россия) Артуру Таймазову.

Он отметил, что для пациентов Республиканского травматологического центра концерт Лепса стал целительным. Он прошёл в рамках визита в медучреждение омбудсмена Марии Львовой-Беловой и депутата Госдумы Артура Таймазова, которые навестили раненых военнослужащих и детей, которые лечатся в этой больнице.