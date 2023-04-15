Киев, 15 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на 10 лет против компаний из России в сфере цифровых технологий, в их числе «Рамблер», «Яндекс», «Газпромнефть — цифровые решения», а также «Газпром автоматизация».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Соответствующий указ был опубликован 15 апреля на сайте президента Украины. Согласно документу, санкции также введены в отношении научно-технического центра «Хайтэк», производителя интегральных схем «Микрон», компании в сфере онлайн-образования Skillbox и группы компаний «Иннотех».

В документе всего 254 юридических лица.

Как передавало ИА REGNUM, Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 82 российских деятелей спорта, среди которых присутствует имя дочери министра обороны России Ксении Шойгу. В списке присутствуют имена гимнастки Светланы Хоркиной, фигуриста Ильи Авербуха, футболиста Игоря Акинфеева.