«Не нуждаемся в западных учителях». Чего глава МИД ФРГ добилась от Китая
Грегор Шпицен, 15 апреля 2023, 17:27 — REGNUM Практически с момента своего назначения на пост министра иностранных дел Германии Анналена Бэрбок считается в Пекине враждебно настроенной сторонницей жесткой линии. Потому ее поездка в Китай рассматривалась через призму ее предыдущих высказываний. Причем не только китайскими товарищами.
Коллеги по «светофорной» коалиции в Берлине (название дано по партийным цветам участников: СДПГ, СвДП, «Зеленые» — прим. ред), искренне надеялись, что своими неоднозначными заявлениями вкупе с феминистским пафосом Бэрбок в ходе визита хотя бы в этот раз не настроит хозяев против себя.
Например, летом минувшего года в ходе поездки в Нью-Йорк на вопрос о Тайване глава немецкого МИД ответила, что Германия не приемлет, «когда нарушается международное право и более крупный сосед вторгается в меньшего соседа в нарушение международных правовых норм», имея в виду российскую специальную операцию. И почему-то добавила: «Это, конечно, относится и к Китаю», чем создала собственной стране огромную проблему практически на ровном месте.
Пекин прогнозируемо гневно отреагировал на сравнение с Украиной. Не помогло и то, что чуть позже Бэрбок подчеркнула, что она не ставила под сомнение политику «единого Китая».
Усложняло задачу и то, что Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Китай незадолго до Бэрбок, предупредил о «большом риске» того, что Европа может быть «втянута в кризисы, к которым мы не имеем отношения, что помешает нам построить нашу стратегическую автономию» в отношении тайваньского вопроса. Европа, по мнению французского лидера, не должна ни следовать «американскому ритму», ни подстраиваться под «чрезмерную реакцию Китая», а вместо этого позиционировать себя как третий полюс между двумя сверхдержавами.
Хотя Правительство Германии отказалось дать оценку высказываниям Макрона, перед отъездом Бэрбок заявила, что подчеркнет общеевропейскую убежденность в том, «что одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе и, конечно, военная эскалация были бы неприемлемы».
Китай, как уже определил ЕС, является партнером, конкурентом и системным соперником. Какой элемент в этой триаде будет решающим в будущем, «также зависит от того, какой путь выберет Китай», — сказала Бэрбок.
Не нужно быть дипломатом, чтобы понять, что подобный фон был не самым конструктивным для начала встречи на высшем государственном уровне.
Однако несмотря на это китайские товарищи в минувший четверг оказали министру иностранных дел Анналене Бэрбок необычайно дружелюбный прием.
Программа визита главы немецкого МИД была подчеркнуто символична: лишь сойдя с трапа самолета в Тяньцзине после десятичасового перелета, Бэрбок в рамках «зеленой» повестки родной партии тут же отправилась осмотреть производство турбин для ветряных электростанций и завод электроприводов для автомобилей.
После этого немецкий министр иностранных дел решила поучить демократии учеников китайской спецшколы с углубленным изучением немецкого языка, рассказав, что один из членов германской делегации — одновременно член оппозиционной партии ХДС/ХСС, 16 лет находившейся у власти, а затем лишившейся её в результате очередных выборов.
Дав Бэрбок возможность донести свет европейской демократии до представителей далекой восточной страны, изнывающей под пятой коммунистического авторитаризма, ее китайский коллега Цинь Ган лично приехал в портовый город Тяньцзинь, чтобы забрать главу немецкого МИД с первой остановки ее пребывания.
Ему потребовалось в общей сложности шесть часов, чтобы проговорить все детали в ходе встречи с «зеленым» политиком. Но на последующей пресс-конференции, которая длилась почти час, Бэрбок ясно дала понять, что китайское очарование не произвело на нее никакого впечатления.
Многие в мире, сказала Бэрбок, задаются вопросом, как Китай будет использовать свое растущее влияние. «Европа ассоциировала свой собственный подъем 150 лет назад с экспансионизмом, агрессией и колониализмом», — напомнила министр иностранных дел. Именно поэтому многие внимательно слушают, когда Китай заявляет, что станет мировой державой к 2049 году. Это также определит, «насколько мы, европейцы, сможем в будущем развивать экономические связи с Китаем».
Министр иностранных дел Цинь Ган, который также известен как сторонник жесткой линии, в своем вступительном слове подчеркнул важность партнерства с Германией. Затем он использовал последующее время вопросов для реплики, которая длилась несколько минут. «В чем Китай нуждается меньше всего, так это в западных учителях», — гневно заявил глава МИД страны, долгое время бывшей полуколонией западных держав, активно продававших Китаю опий под дулом канонерок.
Обе стороны также четко обозначили свои разные позиции по поводу поведения Китая в отношении Тайваня.
«Конфликты должны решаться только мирным путем», — напутствовала министр иностранных дел Бэрбок своего коллегу в Пекине.
Тот, немало не смутившись напору и задору бывшей батутистки, в очередной раз озвучил официальную позицию Китая, согласно которой Тайвань принадлежит Китаю и никто не должен вмешиваться в китайские внутренние дела. Рост напряженности в регионе, по мнению Китая, вызван сепаратистскими силами, поддерживаемыми «иностранными державами».
Бэрбок также затронула вопрос о несправедливом отношении к немецким компаниям в Народной Республике, о чем накануне ей сообщили представители немецкого бизнеса. О том, связаны ли проблемы немецкого бизнеса в Китае с трудностями, которые испытывают в Германии производители и операторы телекоммуникационного оборудования из КНР, а также китайские акционеры гамбургского морского порта, немецкие бизнесмены тактично умолчали.
Бэрбок также не обошла стороной и чувствительный для Китая вопрос о правах человека.
Она выразила свою обеспокоенность тем, что пространство для участия гражданского общества в Китае все больше и больше сужается, а права человека ущемляются. «Что это означает для уйгуров, черным по белому задокументировано в докладе Верховного комиссара по правам человека», — подчеркнула политик от «Зеленых».
Китай обвиняют в серьезных нарушениях прав человека в отношении уйгурской этнической группы, которая в основном проживает в западном китайском регионе Синьцзян. По словам Бэрбок, Германия будет рада, если содержащиеся в докладе рекомендации по улучшению ситуации также будут выполнены.
Однако Цинь Ган снова гневно отверг западные поучения, заявив, что у каждого государства есть свои обстоятельства, а также культурные и исторические предпосылки. Что касается прав человека, то «в мире не существует единых стандартов», сказал министр, отвергнув апелляцию Бэрбок к Уставу ООН и Конвенции ООН по правам человека, призвав смотреть на мир без розовых очков.
Особо деликатной темой пресс-конференции стал конфликт на Украине. Бэрбок похвалила Пекин за приверженность поиску мирного решения, однако наигранно удивилась, что «позиция Китая до сих пор не включает призыв к России-агрессору прекратить войну».
Цинь парировал укол, заявив, что Китай не поставляет оружие «воюющим сторонам» и впредь этого делать не собирается. Поставки же так называемых товаров двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях, рассматриваются в соответствии с требованиями китайского законодательства.
Еще одним скрытым уколом Бэрбок стал анонс визита китайского министра обороны Ки Шанфу в Москву, который должен состояться в это воскресенье. Ну а апофеозом проявления реального отношения Поднебесной к «антикитайскому» министру стал арест китайских правозащитников Юй Вэньшэн и его жены Сюй Янь, когда они направлялись к делегации ЕС на встречу с Бэрбок.
Немецкие СМИ были вполне единодушны в оценках визита: хотя позиция Запада Анналеной Бэрбок была озвучена, а озабоченности евроатлантического сообщества донесены до китайских партнеров, вряд ли это что-то радикально изменит в поведении Поднебесной.
Пожалуй, единственное, что можно занести в актив Бэрбок — это в очередной раз озвученное твёрдое обещание главы китайского МИД не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине. Которое и так никто никому поставлять не собирался.
Грегор Шпицен