Киев, , 17:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон почти 1,5 часа беседовали по телефону. Об этом сообщили 15 апреля в офисе украинского президента.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон © EPA/SARAH MEYSSONNIER/POOL/ТАСС

Зеленский рассказал, что темами разговора были предстоящий саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вильнюсе и потребность Украины в предоставлении ей действенных гарантий безопасности до того, как она вступит в альянс.

«Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира», — сказал украинский президент.

С Макроном в том числе обсуждались его визит в Китай и ситуация в зоне соприкосновения украинских и российских войск. Зеленский также поблагодарил французского президента «за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками».

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре Макрона и Зеленского 1 апреля лидеры «скоординировали действия в контексте ближайших международных мер», отмечал украинский президент. Тогда же шла речь о необходимости вывести российских военнослужащих из четырёх якобы украинских регионов.

24 марта Макрон рассказал, что лидеры стран — членов ЕС во время переговоров с Зеленским подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине для «победы над Россией». Помощь будет оказываться на всех уровнях и столько времени, сколько потребуется, заявил президент Франции.