Конгрессвумен Грин: Байден хочет расширить конфликт на Украине присутствием американских военных

Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой. Об этом написала член представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своём обращении к министру обороны Ллойду Остину.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Присутствие Вооружённых сил Соединённых Штатов на Украине никогда не одобрялось Конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — отметила парламентарий.

Конгрессвумен отметила, что в результате утечки секретных документов Пентагона стало известно, что в украинском конфликте принимают порядка ста военных представителей из стран Запада.

Грин подчеркнула, что решение Байдена финансировать прокси-войну с Москвой саботирует мирные инициативы, а также ставит планету на грань ядерного холокоста. Она призвала Пентагон уточнить, с какой именно целью американские военные и советники были отправлены в зону боевых действий.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона сообщило, что на Украине в феврале–марте 2023 года были задействованы порядка 50 британских спецназовцев. Всего в боях принимали участие 97 военнослужащих из стран НАТО, уточняется в материале.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ещё до утечки секретных документов Пентагона Москва обладала и обладает информацией о том, что инструкторы и бойцы из стран Североатлантического альянса принимают участие в боевых действиях.