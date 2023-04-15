Донецк, 15 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Управление МВД по Донецкой Народной Республике 15 апреля обратилось к жителям региона с призывом быть крайне осторожными при посещении в пасхальный период кладбищ, особенно тех, что расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

Владимир Гердо/ТАСС Кладбище в ДНР

«В праздничные и выходные дни представители вооружённых формирований Украины традиционно усиливают интенсивность обстрелов», — напомнили в управлении.

Также в МВД призвали граждан остерегаться неразорвавшихся боеприпасов и запрещённых, но используемых ВСУ мин «Лепесток». В управлении опубликовали список кладбищ, от посещения которых (как это принято в православной традиции) в ближайшее время лучше воздержаться.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ 14 апреля выпустили 108 снарядов по населённым пунктам республики. Были обстреляны Владимировка, Горловка, Донецк, Пантелеймоновка и Ясиноватая. Погибли четыре мирных жителя.