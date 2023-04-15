Ян Непомнящий одержал победу над Дин Лижэнем в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Астана, , 16:41 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми фигурами китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча прошла 15 апреля в Астане.

Гроссмейстеры Дин Лижэнь (Китай) и Ян Непомнящий (Россия) © Григорий Сысоев/РИА Новости

Дин Лижэнь на 37-м ходу допустил ошибку, после чего Непомнящий смог довести партию до победы. Китайский шахматист признал поражение на 48-м ходу.

Счёт в противостоянии стал 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия пройдёт 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Непомнящий чёрными фигурами проиграл Дин Лижэню в четвёртой партии матча. Победителем матча станет тот, кто первым наберёт как минимум 7,5 очка. Всего гроссмейстеры сыграют 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного результата победителя выявит тай-брейк.