Москва, 15 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 апреля подписал распоряжение об освобождении члена наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александра Галицкого от его полномочий. Соответствующий документ опубликован 15 апреля на портале правовой информации.

Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС Александр Галицкий

Вместо Галицкого глава правительства ввёл в состав совета замглавы Минэкономразвития РФ Максима Колесникова.

«Назначить членом наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) заместителя министра экономического развития РФ Колесникова М. А.», — говорится в тексте документа.

Александр Галицкий также является основателем и управляющим партнёром венчурного фонда «Almaz Capital Partners».

Как сообщало ИА REGNUM, представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) находятся в постоянном контакте с ИТ-компаниями. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко ранее называл фонд «центром коммуникации» с отраслью информационных технологий. В 2022 году с помощью РФРИТ были обработаны несколько тысяч обращений и предложений по развитию ИТ-отрасли.