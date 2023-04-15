Москва, 15 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Дело троих украинских диверсантов, сторонников запрещённого в России «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых обвинили в планировании теракта на автостанции «Сокол» в Липецкой области, поступило во Второй Западный окружной военный суд. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

Станислав Красильников/ТАСС Западный окружной военный суд

По информации агентства, фигурантам Ирине Пузановой и Яне Даниловой было предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации, подготовке к теракту, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатого вещества.

Отмечается, что фигуранта Александра Свергуна кроме вышеуказанного обвинили в контрабанде взрывчатых веществ и попытке изготовления взрывчатки.

По информации журналистов, обвиняемые прошли военную подготовку на территории Украины для участия в военных действиях против России.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2022 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Липецкой области, который готовили трое сторонников запрещённого в России «Правого сектора»: мужчина и две женщины, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы этой организации. Боевики планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что ФСБ мастерски провели операцию в регионе. Он отметил, что, по информации спецслужбы, группу курировала СБУ.