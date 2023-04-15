Российский лётчик: лучшие пилоты Украины были уничтожены благодаря хорошему оснащению Су-35

Москва, , 16:24 — REGNUM Лучшие пилоты Украины были уничтожены Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ благодаря особенностям оснащения отечественных истребителей. Об этом рассказал российский лётчик изданию «Взгляд».

Самолет Су-35 во время вылета в рамках специальной военной операции © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На современных российских истребителях, например Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю», — рассказал он о преимуществе, позволившем ликвидировать украинских пилотов.

Кроме того, помогают в атаках хорошие дальнобойные ракеты, которыми оснащены воздушные суда, пояснил лётчик ВКС России. Техника, которую используют для полётов украинские пилоты, не позволяет стрелять с такого большого расстояния. Перед обстрелом противник не успевает понять, что его обнаружили, потому что «сразу получает в лоб пару наших ракет», отметил военнослужащий.

«Самых сильных летчиков противника российские ВКС повыбивали», — уверен он.

По словам лётчика, единственное учреждение, в котором на Украине обучают пилотов, — это авиационное училище в Харькове, из-за спецоперации его студентов обучали всего три года вместо пяти. Поэтому, не обладая необходимыми навыками, они являются «просто летающей мишенью», констатировал российский пилот.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ждёт иностранных пилотов истребителей F-16 для участия в военных действиях с Россией. Их готовы принять в Иностранный легион.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук рассказал, что получение Киевом американских истребителей F-16 позволит ВСУ решить сразу множество проблем.