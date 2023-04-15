Киев, , 16:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 82 деятелей спорта, среди который присутствует имя дочери министра обороны России Ксении Шойгу. Об этом 15 апреля сообщает украинское издание «Страна».

Ксения Шойгу © Сергей Пятаков/РИА Новости

«В списке российских спортсменов и спортивных деятелей, подвергнутых санкциям согласно сегодняшнему указу президента Зеленского, присутствует Ксения Шойгу», — говорится в публикации.

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу занимает пост главы Федерации триатлона России.

Как передавало ИА REGNUM, Зеленский ввёл санкции также в отношении фигуриста Ильи Авербуха, гимнастки Светланы Хоркиной, футболиста Игоря Акинфеева.

Зеленский подписал два соответствующих указа. Так, одним из них санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, вторым — в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.