Киев, 15 апреля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 82 деятелей спорта, среди которых присутствует дочь министра обороны России Ксения Шойгу. Об этом 15 апреля сообщает украинское издание «Страна».

Сергей Пятаков/РИА Новости Ксения Шойгу

«В списке российских спортсменов и спортивных деятелей, подвергнутых санкциям согласно сегодняшнему указу президента Зеленского, присутствует Ксения Шойгу», — говорится в публикации.

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу занимает пост главы Федерации триатлона России.

Как передавало ИА REGNUM, Зеленский ввёл санкции также в отношении фигуриста Ильи Авербуха, гимнастки Светланы Хоркиной, футболиста Игоря Акинфеева.

Зеленский подписал два соответствующих указа. Так, одним из них санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, вторым — в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.