Самара, , 16:15 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 апреля в Самаре и завершилась со счётом 0:0.

Игроки ФК «Химки» © Алексей Филиппов/РИА Новости

По итогам 90 минут основного времени команды так и не смогли открыть счёт.

В настоящее время «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков после 23 матчей. «Химки» идут на 15-м месте с 14 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.