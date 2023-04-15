Москва, 15 апреля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 15 апреля в Москве и завершилась со счётом 3:1.

Александр Вильф/РИА Новости Игроки «Динамо»

На 67-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, реализовавший пенальти.

После этого футболисты «Динамо» смогли забить три гола. Отличились Ярослав Гладышев на 79-й минуте матча, Даниил Фомин на 86-й и Фёдор Смолов с пенальти на 95-й.

В настоящее время «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 39 очков после 23 матчей. «Пари НН» идёт на 13-м месте с 19 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.