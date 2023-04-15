Патриарх Кирилл освятил куличи и пасхи у храма Христа Спасителя

Москва, , 16:06 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 апреля после проведения литургии Великой Субботы освятил куличи, пасхи и крашеные яйца у московского храма Христа Спасителя.

Пасхальное угощение Марина Каширская © ИА REGNUM

Куличи в течение следующей недели отвезут бойцам, принимающим участие в военной спецоперации, в военные госпитали, где лежат раненые, а также жителям ЛНР и ДНР, рассказали в пресс-службе патриархии.

«Участники молодежного движения «Патриаршие добровольцы» подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых после освящения предстоятелем Русской православной церкви будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская делегация Фонда Андрея Первозванного получила частицу Благодатного огня, который сошёл в храм Гроба Господня в Иерусалиме, и направилась в аэропорт Тель-Авива. Частица огня будет принесена в храмы Москвы и других городов России, в том числе в храм Христа Спасителя в пасхальную ночь (на 16 апреля).