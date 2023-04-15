Мэр Киева Кличко заявил об эвакуации горожан из-за повышения уровня воды в Днепре

Киев, , 15:58 — REGNUM В четырёх районах Киева существует угроза подтопления из-за весеннего половодья, людей готовятся эвакуировать. Об этом сообщил 15 апреля в эфире украинских телеканалов мэр города Виталий Кличко.

Киев © Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, в этом году уровень воды в Днепре значительно выше, чем в прошлом. Есть угроза подтопления прибрежных территорий. Проживающих возле водоёмов людей просят по возможности как можно выше поднять ценные вещи, отключить электричество и газ.

«К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах», — отметил Кличко.

По его словам, затопить также может здания в дачных массивах, в районе застройки на левом берегу Южного моста и у залива Берковщина. Многоквартирным домам и промышленным объектам Киева половодье пока не угрожает, отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, заторы льда на реках угрожают наводнениями в Новгородской, Ленинградской, Тверской и Вологодской областях, а также Приморском крае, предупредил 6 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ситуация коснулась рек Мста, Ловать, Паша и Оять и бассейна реки Уссури.

1 апреля управление МЧС России по Брянской области распространило информацию, что в регионе в зоне подтопления оказались свыше 700 жилых домов. В зоне бедствия проживает более 1500 человек.