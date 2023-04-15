Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В 50 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского 15 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, сообщили в камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Елена Верещака/ТАСС Петропавловск-Камчатский

«Глубина: 88,5 километров. Магнитуда: 4,8», — сказано в сообщении. Землетрясение произошло в 23:35 по местному времени (14:35 мск).

14 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в провинции Восточная Ява в Индонезии. Очаг залегал на глубине 632 км. Сведений о возможных разрушениях и жертвах не поступало. Сейсмологи заявили, что вероятность цунами отсутствует.

11 апреля были зафиксированы подземные толчки на Камчатке. Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло в 51 километре от Петропавловска-Камчатского. Сейсмическая активность наблюдалась на глубине в 89 километров.