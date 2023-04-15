«Укрэнерго»: Киев решил возобновить поставки электроэнергии в Словакию

Киев, , 15:50 — REGNUM Украина возобновит экспорт электроэнергии в ещё одну страну Европы. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе энергетической компании «Укрэнерго».

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 17 апреля восточноевропейская страна возобновит экспорт электроэнергии в Словакию. На аукционе распределили 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырёх участников.

Ранее Украина возобновила поставки электроэнергии в Молдавию и Польшу.

В начале апреля компания «Укрэнерго» отменила ограничения на потребление электроэнергии, действовавшие в трёх областях страны. Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях, сняты. В других регионах ограничений в сетях нет.

По данным генерального директора украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергея Коваленко, по состоянию на начало марта жители Украины в общей сложности задолжали за электроэнергию $67,5 млн.