Москва, 15 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов освобождён от исполнения обязанностей полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 15 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что решение принято «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», указано в документе.

Распоряжение действует до следующего назначения на пост полпреда России в совете ЕАБР.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Его государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.

Силуанов был назначен полпредом РФ в совете Евразийского банка развития в 2012 году. На этом посту он сменил замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года совет ЕАБР одобрил перераспределение уставного капитала между странами-участниками. Доля России уменьшилась с 65,9% до 44,7%.