Москва, , 15:42 — REGNUM На территории России стартовал эксперимент, цель которого — проверить, как будет работать система маркировки чёрной и красной икры. Постановление правительства РФ, регулирующее его проведение, опубликовано на портале правовой информации.

Икра © Алексей Майшев/РИА Новости

Оператором информационной системы в рамках эксперимента будет являться ООО «Оператор ЦРПТ». Ему рекомендовано разработать до 25 апреля требования к информационной системе, обеспечить защиту её информации и безопасность при использовании информационно-коммуникационных технологий. Координировать работу по созданию и функционированию этой системы будет министерство промышленности и торговли РФ. Впоследствии ведомству поручено оценить результаты эксперимента и доложить о них правительству России до 1 февраля 2024 года.

«В целях обеспечения информационного взаимодействия уполномоченных органов информационная система подключается на безвозмездной основе к единой системе межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в документе.

В проведении эксперимента будут задействованы несколько российских ведомств, в том числе министерства промышленности и торговли РФ, сельского хозяйства, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Из постановления следует, что к проверке работы создаваемой информационной системы намерены также привлечь следующие федеральные структуры: службы безопасности, по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по защите прав потребителей и благополучия человека, а также агентство по рыболовству, налоговую и таможенную службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Камчатском крае проходил эксперимент по реализации запрета на перевозку в самолётах красной икры непромышленного изготовления весом более 10 кг. Случаи недопуска багажа к авиаперевозке были единичны, отмечал по итогам эксперимента глава региона Владимир Солодов.