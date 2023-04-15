В армии Судана заявили о контроле над аэропортами Хартума и Мерове

Хартум, , 15:35 — REGNUM Аэропорты Хартума и Мерове контролирует армия Судана, а не Силы быстрого реагирования, с которыми армия вступает в столкновения 15 апреля, заявил в эфире Al Jazeera представитель суданской армии полковник Халед Абдулла.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армия контролирует аэропорт города Хартума, а также города Мерове. Сил быстрого реагирования там нет», — сказал Абдулла.

Также Абдулла отметил, что в ходе столкновений есть погибшие, но их число установить пока не удаётся. Жителей страны он призвал не покидать свои дома.

Ранее в командовании суданской армии опровергли заявления представителей спецназа о том, что те якобы контролируют Дворец республики — резиденцию главы государства.

Утром 15 апреля у здания штаба спецназа Судана в Хартуме прозвучали выстрелы. Армия блокировала подъезды к дворцу президента страны. Представители Сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства), а армия понесла значительные потери. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших, которых привозят в больницы Хартума. Представители армии сообщили о нанесении авиаударов по штабу спецназа.

В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в Хартуме неспокойная, призвали стороны конфликта начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома. К настоящему моменту граждан России среди пострадавших нет, отметили дипломаты.