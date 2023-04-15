Берлин, 15 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Инициаторы «художественной акции» с установкой подбитого танка Т-72 у российского посольства в Берлине должны уплатить €806,2 за пользование местом, считает администрация округа Митте. Об этом сообщило 15 апреля немецкое издание B. Z.

Кристина Зоркина/ТАСС Танк около посольства РФ в Берлине

Власти уведомили организаторов акции с германской стороны о необходимости уплаты пошлины за использование 43,08 кв. м территории на улице Унтер-ден-Линден. Кураторы столичного музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель должны оплатить счёт в течение недели.

По словам Ленце, о пошлине говорилось на четвёртой странице разрешения на установку танка, но он этого не увидел. Спор с властями округа к тому моменту разросся до тысячи страниц.

Местные власти сначала не давали разрешения на политическую акцию с установкой танка, но административный суд в Берлине обязал власти округа Митте на время предоставить площадку под танк.

Инициаторы назвали установку российского танка «художественной акцией», чтобы получить место у посольства России. Они могли зарегистрировать её как митинг или демонстрацию и получить место бесплатно, но власти в таком случае смогли бы добиться переноса акции на другую площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2023 года у здания посольства России в Берлине появился ржавый Т-72, якобы повреждённый в боях на Украине. На следующий день в центре Берлина тысячи людей вышли на демонстрацию против поставок киевскому режиму оружия. Они также призвали начать переговоры по урегулированию украинского кризиса. Некоторые участники принесли цветы к российскому танку, проукраинские активисты позднее пытались их выбросить. Полиция препятствовала серьёзным стычкам. Танк простоял четыре дня, затем его перевезли в Нидерланды. Российские дипломаты заявили, что провокация с Т-72 полностью провалилась.