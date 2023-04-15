Киев, , 15:22 — REGNUM На Украине продаются наклейки на пасхальные яйца с изображением нацистских символов. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пасхальные яйца с изображением нацистских символов Кадр из видео

«Культ смерти у наших врагов и неминуемая победа православного воинства», — написал он, пояснив, что накануне главного православного праздника на территории Украины поступили в продажу наклейки на пасхальные яйца с изображением нацистской символики.

Он также отметил, что для украинских боевиков гранаты-писанки стали своеобразным фетишем.

«Вместо формирования собственных образов и смыслов они старательно копируют символику и атрибутику разгромленного Красной армией Третьего рейха и своих нынешних англосаксонских хозяев», — написал Рогов, напомнив, что ранее в магазинах Украины появились хлеб «Джавелин», булка «ПВО» и багет «Стингер», а после — куличи с нацистской символикой.

Как передавало ИА REGNUM, в киевских магазинах продаются семена с «патриотическими» названиями. Производители предлагают приобрести редис «Две-три недели», руколу «Волонтерка», кукурузу «Бавовна» и «Джавелин», кабачки «Нептун» и «Призрак Киева». Также можно вырастить свеклу «Бандера». Кроме этого, можно купить семена цветов под названием «Герои Украины». До этого в супермаркетах Киева уже появилась колбаса «Бандеровская» и «Патриотическая».