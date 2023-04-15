Российская делегация получила частицу Благодатного огня и направилась в Москву

Иерусалим, , 15:11 — REGNUM В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь, передают СМИ с места событий.

Храм Гроба Господня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во время молитвы в храме Гроба Господня находились около двух тысяч человек — значительно меньше, чем обычно, это вызвано введёнными властями Израиля ограничениями.

Патриарх Иерусалимский Феофил III, предстоятель церемонии, начал раздавать огонь находящимся в храме. Позднее огонь будет доставлен верующим разных стран мира, в том числе в Россию.

В Москву его привезут в ночь на 16 апреля. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного уже получила частицу огня и направилась в аэропорт Тель-Авива.

Благодатный огонь привезут в том числе в московский храм Христа Спасителя. Проведение пасхальной литургии возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На службе будет присутствовать президент России Владимир Путин, рассказали ранее в Кремле.