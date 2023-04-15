США, 15 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Южной Дакоте в США прошли учения с целью отработать загрузку боекомплекта с ядерной «начинкой» на бомбардировщики B-52H. Об этом сообщило руководство авиабазы «Майнот», где проходили тренировки.

Zuma/TASS Бомбардировщик B-52

Наземные службы обеспечили прикрепление крылатых ракет AGM-86B к военным самолётам. Учения проводились, чтобы проверить боеготовность ядерных сил США.

Бомбардировщик B-52H Stratofortress, о котором идёт речь, способен транспортировать максимум 12 ядерных ракет общей мощностью 1,8 мегатонны. Тренировки на авиабазе «Майнот» проводились в рамках ежегодных учений Global Thunder, начавшихся 11 апреля, сообщило «Интерфакс-АВН».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 21 апреля проводятся совместные учения военно-воздушных сил Индии и США. Ожидается, что манёвры будут способствовать усилению потенциала ВВС двух стран и повышению их боевой совместимости. Индийская сторона задействует в учениях истребители Rafale, Су-30 и Tejas, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, военно-транспортные Globemaster и самолёты-заправщики Ил-78. С американской стороны в манёврах принимают участие истребители F-15 Strike Eagle.