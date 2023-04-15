Арестованный в России журналист WSJ Гершкович написал родителям письмо на русском языке

Москва, , 14:59 — REGNUM Арестованный в Москве сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович, содержащийся в СИЗО «Лефортово», отправил первое письмо своим родителям, оно написано на русском языке, передаёт WSJ 15 апреля.

Эван Гершкович vk.comevangershkovich

«Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня», — написал Гершкович.

Письмо написано по-русски, поскольку именно на русском языке Гершкович общается с своими родителями — эмигрантами из СССР Михаилом и Эллой Гершкович, сказано в публикации. Арестованный сотрудник WSJ в своём письме также отметил, что он «не теряет надежды».

Гершкович был задержан ФСБ 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в попытке получить по заданию американских спецслужб сведения о работе предприятий российского ВПК. Его взяли с поличным, подчеркнули в службе. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Гершкович вину не признаёт. Власти США назвали задержание Гершковича незаконным и призвали своих граждан немедленно покинуть Россию, в МИД РФ в ответ заявили, что такие призывы следовало бы адресовать не всем гражданам США, а только тем, кто занимается шпионажем.