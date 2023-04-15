Москва, 15 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников II Международного фестиваля Юрия Гагарина, отметив высокую просветительскую миссию этого мероприятия. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Искренне рад, что ваш проект состоялся, получил широкую общественную поддержку, и нынешний фестиваль уже объединил на своих площадках не только жителей Кузбасса, но и гостей из российских городов трудовой доблести, ряда зарубежных государств», — говорится в сообщении.

В тексте телеграммы также указано, что фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию, он служит популяризации знаний о космосе, пробуждает у молодёжи стремление добиваться поставленных целей, осуществлять свои мечты, совершать открытия на благо Родины.

Российский лидер пожелал участникам и организаторам фестиваля успехов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России поздравил с Днём космонавтики работников космической отрасли. Он отметил, что космонавтика — это «не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня».

На встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым Путин одобрил освоение технологий, которые необходимы для российской лунной программы.