Путин оценил миссию Международного фестиваля Гагарина
Путин приветствовал участников Международного фестиваля Гагарина
Москва, 15 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников II Международного фестиваля Юрия Гагарина, отметив высокую просветительскую миссию этого мероприятия. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Искренне рад, что ваш проект состоялся, получил широкую общественную поддержку, и нынешний фестиваль уже объединил на своих площадках не только жителей Кузбасса, но и гостей из российских городов трудовой доблести, ряда зарубежных государств», — говорится в сообщении.
В тексте телеграммы также указано, что фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию, он служит популяризации знаний о космосе, пробуждает у молодёжи стремление добиваться поставленных целей, осуществлять свои мечты, совершать открытия на благо Родины.
Российский лидер пожелал участникам и организаторам фестиваля успехов.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России поздравил с Днём космонавтики работников космической отрасли. Он отметил, что космонавтика — это «не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня».
На встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым Путин одобрил освоение технологий, которые необходимы для российской лунной программы.